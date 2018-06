Camila Rojas: Con un Mineduc ausente hay que elaborar una propuesta de educación no sexista

La diputadas Camila Rojas, Cristina Girardi y Camila Vallejo presentaron "Diálogos para Construir una Educación No Sexista", para debatir "sobre el estado de la educación en Chile, especialmente en los aspectos de violencia y de educación no sexista".

Rojas (FA) subrayó que la motivación surge de la movilización feminista y dijo que el Ministro de Educación se ha visto "totalmente ausente". Girardi (PPD-PRO) recalcó que "el rol de la Educación en un cambio cultural es fundamental".



"El ministro nunca se pronunció sobre la educación no sexista. No hay una voluntad desde el ministerio de construir una política de educación no sexista", comentó la diputada de Izquierda Autónoma.

"Lo que hemos decidido como parlamentarias es elaborar una propuesta, pero no a puertas cerradas, queremos hacerlo con todos los actores que tienen que ver con la educación", explicó la frenteamplista.