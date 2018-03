Cámara de Diputados aprobó legislar el proyecto sobre el uso medicinal de la marihuana

La Cámara de Diputados, este jueves, aprobó legislar el proyecto sobre el uso medicinal de la marihuana.

103 votos a favor obtuvo la idea para cambiar parte del Código Sanitario, aunque de todas formas hubo división respecto al detalle de la ley.

Javier Macaya, de la UDI, indicó que "creo que es importante distinguir entre un proyecto de consumo medicinal y uno de autocultivo desregulado, sobre el cual estamos en contra. Esto podría convertirse en eso".

Para Karol Cariola (PC), en tanto, "no estamos modificando la Ley 20.000, lo que hace es cambiar el Código Sanitario para que los pacientes no sean allanados por el uso de cannabis. El fin es que no sean amenazados ni perseguidos por tener plantas".