Cámara de Diputados acomodó inicio de sesión del 2 de enero para la tarde

Polémica causó la decisión en la Cámara de Diputados de postergar el horario de inicio de la sesión del próximo 2 de enero de 2018 en el Congreso Nacional.

El trabajo legislativo estaba fijado para las 10:30 de la mañana de ese martes, pero por acuerdo unánime de todas las bancadas partirá a las 16:00 horas.

"Debemos preocuparnos de los temas país. Aquí no hay ninguna suspensión ni que se pierda alguna sesión de la Cámara", sostuvo el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza.

Según el diputado, "hay problema con los pasajes aéreos, para poder llegar al Parlamento, a no ser que los parlamentarios se tengan que venir el primero en la mayoría de los casos cuando tuvieran pasajes. Los que no tienen pasaje no tienen ninguna posibilidad".

"No puede ser posible que en este país se cause una polémica por el hecho de que queremos que estén todos los parlamentarios presentes, que no haya ninguna excusa para que alguien no pueda llegar por razones de conectividad", agregó.

El Senado, por su parte, no ha mostrado modificación alguna en su tabla legislativa.