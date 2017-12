Cadem: Guillier y Piñera empatados de cara al balotaje

Cadem dio a conocer este viernes los resultados de la última encuesta pública de cara al balotaje del 17 de diciembre entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

En el total de la muestra, Sebastián Piñera obtiene un 40% (+0.2%) de las menciones, Alejandro Guillier un 38,6% (+1.3%) y un 21.4% (-1.5%) señala que aún no sabe qué hará, no responde, nulo, blanco, por ninguno o no votaría.

Por otra parte, entre quienes declaran estar totalmente decididos a votar en segunda vuelta (71%) el candidato de Chile Vamos obtiene un 46,1% y el de la Nueva Mayoría un 43,6%, diferencia que también se encuentra dentro del margen de error. En este caso, un 10,3% señala que no sabe, no responde, nulo, blanco, por ninguno o no votaría.

Sobre la pregunta de quién será el próximo presidente de Chile, un 53% cree que será Piñera, mostrando un alza de 4 pts en relación a la semana anterior, mientras que un 38% (-3pts) se inclina por Guillier, moderando el alza de 25 pts que había experimentado.