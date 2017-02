Bravo: "La izquierda para justificar el aborto libre, ocupó la violación como un hecho muy fuerte"

La presidenta del Partido Regionalista Independiente (PRI), Alejandra Bravo, analizó en la Prueba de ADN los derechos de la comunidad homosexual y reiteró sus críticas al proyecto de despenalización del aborto en tres causales.

"La izquierda para justificar el aborto libre, ocupó la violación como un hecho muy fuerte, para poder decirle a la opinión pública que esto es lo que había que hacer", enfatizó la también vocera de Chile Vamos.

La titular del PRI agregó que "pido disculpas, y si es lo que quieren escuchar, lo digo de corazón, a mí no me complica (...) La invitación que hago, es que cuando cualquier persona se atreva a decir que no está de acuerdo con aquellas causas, que pueden ser justas, que levanta el movimiento homosexual, no sea discriminada".