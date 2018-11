Boric se inhabilitará de votar aumento de subvenciones en Ley Sename por vínculos familiares

En medio del debate político por la ley corta del Sename, que aumentará en 10 mil millones de pesos la subvención para los organismos colaboradores, se conocen nuevos antecedentes sobre la forma en que se sacará adelante esta iniciativa en el Congreso.

Tal como se evidencia en el documento, el padre del parlamentario Gabriel Boric, Luis Javier Boric Scarpa, es parte del directorio del hogar de lactantes Ignacio Sibillo de Punta Arenas, lo que para parlamentarios de oposición implica un evidente conflicto de interés en esta votación.

"Me parece evidente que los diputados Walker y Boric están inhabilitados para votar un proyecto en el que tienen intereses familiares. Es lo que hemos exigido a gritos desde el Frente Amplio y me parece que ellos debieron inhabilitarse desde el comienzo sin esperar a que se hicieran públicos estos antecedentes", expresó la diputada del Partido Humanista y ex presidenta de la comisión de Familia, Pamela Jiles.

En tanto, el diputado independiente René Saffirio, señaló que "espero que, en un acto de transparencia, él se inhabilite al igual que el diputado Matías Walker".

Luego de la serie de comentarios, y a través de un comunicado, Boric indicó que se acercó a la mesa de la Cámara y le indicó al secretario general Miguel Landeros que se inhabilitaría. "Él trabaja allí de forma absolutamente ad honorem y lo hace por la convicción de que es necesario prestar colaboración para los niños y niñas más vulnerables de nuestra región de Magallanes", indicó respecto a su padre.

Eso sí, para la votación en particular sí estuvo, el pasado 17 de julio en la Comisión de Constitución. En ella se manifestó, en el artículo 1, nº 1; Modificación al art. 13bis ley vigente; Artículo 1 nº 2; Artículo 1 nº 3; Artículo 1 nº 4 y 5; y Artículo 2, 3 y 5, a favor.

Además, y por petición del propio Boric, se votó separadamente las indicaciones del ejecutivo al art. 2 del proyecto que buscaban externalización la supervisión de la ley 20.032, en contra, siendo rechazadas.

En cuanto al proyecto, será visto, primero, por la comisión de Hacienda, donde el diputado Pablo Lorenzini también se inhabilitaría por un vínculo familiar.