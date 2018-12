Boric aclara imagen donde recibe de regalo una polera de Jaime Guzmán con un disparo en la frente

En una nueva polémica está involucrado el diputado del Movimiento Autonomista (MA), Gabriel Boric, en donde aparece posando entre risas con una polera del fallecido fundador de la UDI, Jaime Guzmán, con un disparo en la frente.



Las imágenes corresponden a una entrevista de 2017, realizada a El Disco y en la que el parlamentario habla de diversos temas, hasta que recibe dicho obsequio.



Tras la difusión del contenido, Boric aclaró que se trató de una sorpresa y que su actuar en dicho contexto no fue el más adecuado.



"Está circulando en redes pantallazo de entrevista del 2017 donde el conductor me regala una polera de Jaime Guzmán. Fue totalmente sorpresa y producto de ello mi reacción no fue la adecuada porque agradecí debiendo haberla rechazado. Como he dicho antes, condeno sin matices su asesinato", afirmó.





Está circulando en redes pantallazo de entrevista dl 2017 dde el conductor me regala una polera de Jaime Guzmán. Fue total% sorpresa y producto de ello mi reacción no fue la adecuada porque agradecí debiendo haberla rechazado. Como he dicho antes, condeno sin matices su asesinato — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 31 de diciembre de 2018

La postura de Boric fue cuestionada por varios usuarios en redes sociales, en vista de la reacción que tuvo al recibir el regalo.