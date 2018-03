Bellolio respondió con dureza a Jackson: "Tratar de empatar me parece inaceptable"

Esteban Zamorano, ADN

Un duro cruce de palabras entre Giorgio Jackson y Jaime Bellolio tuvo lugar en Twitter, luego de que al diputado UDI se le restringiera la entrada a Cuba.

Ante las denuncias, el legislador de Revolución Democrática puntualizó: "Debemos ser consecuentes. A quienes no nos gusta que les restrinjan el ingreso a Chile a extranjeros, no podemos sino condenar que al diputado Bellolio le hayan restringido su acceso a Cuba por esos mismos motivos".

Además, compartió el artículo 15 de la Ley de Extranjería chilena, donde se establece que se prohíbe el ingreso "a quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno".





En la misma red social, Bellolio acusó a Jackson de "doble estándar" y argumentó que su viaje a Cuba era "en defensa de los Derechos Humanos, esos que tú dices defender, pero que haces vista gorda cuando los violan dictaduras de izquierda".

En conversación con ADN.cl, el diputado UDI profundizó su respuesta y señaló que "el argumento del diputado Jackson era compararlo con un artículo donde decía que se le prohibiría el acceso a personas que inciten la violencia o ideologías de la violencia".

"Yo no sé en qué parte eso podría parecerse a lo que hice yo", cuestionó. Además, acusó que el legislador Jackson "trató de empatar", lo que "me parece que es simplemente inaceptable".

"No había ninguna vinculación entre ese artículo y lo que a mí me pasó. A mí no me dejaron entrar a Cuba por motivos enteramente políticos", puntualizó.

Además, disparó que "probablemente, si es que él hubiese viajado, lo dejan entrar. Si alguien del PC viajaba, lo hubieran recibido con alfombra roja. A mí y alguien de la DC no nos dejaron entrar, porque a diferencia de ellos, nosotros sí defendemos los Derechos Humanos en la isla".

Debemos ser consecuentes. A quienes no nos gusta q les restrinjan el ingreso a Chile a extranjeros x num 1 del art 15 de la Ley de Extranjería (en la foto), no podemos sino condenar q al diputado @jbellolio le hayan restringido su acceso a Cuba x esos mismos motivos. pic.twitter.com/VEOafu9Wby — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 8, 2018

Tu punto es que yo iba a promover la violencia? Es impresionante tu doble estándar. Iba a participar en ceremonia en defensa de los ddhh, esos que tu dices defender, pero que haces vista gorda cuando los violan dictaduras de izquierda. https://t.co/MNospHGUtP — Jaime Bellolio (@jbellolio) March 8, 2018

Jaime, estaba simplemente solidarizando con el hecho que te hayan impedido tu acceso a Cuba, presumo, por criticar por palabra o por escrito el régimen de Gobierno cubano (lo que no me parece aceptable en ningún pais). Pero parece que sólo ves ataques de mi parte. En fin... — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 8, 2018