Beatriz Sánchez y presentación de programa de Alejandro Guillier: "Es una reacción"

La candidata por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió a la presentación del programa de gobierno por parte de Alejandro Guillier, indicando que si bien es un buen signo lo hecho por el senador, también es una reacción tras los cuestionamientos a su comando.



"Fue una reacción porque (lo había dicho él mismo) iban a presentar el programa después de la primera vuelta, lo que no era entendible si estamos en una competencia que termina una etapa el próximo 19 de noviembre", sostuvo.



Con respecto al programa en sí, Sánchez consideró que ahora se podrán distinguir las diferencias entre ambas propuestas.



"Me parece bien que presente finalmente el programa para que se vean las diferencias. Nosotros hablamos de un impuesto a los súper ricos para repartir mejor la riqueza en Chile y eso no está en el programa de la Nueva Mayoría, pese a que varios de ellos dicen que pensamos igual. Yo les digo, ¿dónde pensamos tan igual?", concluyó.