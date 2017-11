Beatriz Sánchez: Si las encuestas hubieran dicho la verdad, quizás estaríamos en segunda vuelta

"Estoy tan feliz, Chile quiere cambios y lo dijo hoy votando". Así comenzó Beatriz Sánchez su extenso discurso ante sus adherentes, tras el millón 200 mil votos que recibió en estas elecciones presidenciales.

"Agradecer a todos los que fueron a votar contra toda la corriente, contra todo lo que nos estaban diciendo y dijero 'queremos ese cambio que se está proponiendo", dijo, adelantando que "seguiremos trabajando tal como lo han visto hasta ahora, de puertas abiertas, dialogando, mirándonos a los ojos, sin sentirnos que estamos arriba, porque el Frente Amplio llegó y llegó para quedarse".

Según Sánchez, "ésta no fue una competencia cualquiera, fue una competencia sumamemte desigual en plata, había un candidato que gastó 10 veces más que nosotros, porque tenemos 2 alcaldes, unos cuantos concejales y unos poquitos parlamentarios, y así la hicimos".

"La hicimos porque hubo trabajo, seriedad, responsabilidad, coherencia, convicción, porque lo hicimos sin engañar a nadie. Esta ingenuidad le hacía falta a Chile, esta mirada de inocencia le hacía falta a la política de Chile y el Frente Amplio es el que trae esa mirada a la política chilena", afirmó.





En esa línea, Sánchez aseguró que "estamos cambiando el mapa político de Chile, porque los todos los votos nos están dejando una bancada parlamentaria del Frente Amplio, hoy triplicamos o quintuplicamos la cantidad de parlamentarios frente amplistas, porque el cambio vino para quedarse".

"Y quiero enviar un mensaje ahora, bien clarito: a todas las encuestas que dijeron que íbamos a estar abajo. ¿Dónde está ese oráculo de la CEP borrándonos del mapa? ¿Dónde están las otras encuestas, diciendo la cadem por ejemplo 'están fuera'? Me pregunto si esas encuestas hubieran dicho la verdad, a lo mejor sí estaríamos en segunda vuelta", lanzó la presidenciable.

Y agregó: "Tuvimos una diferencia pequeña con quien hoy día es parte de este Gobierno (Guillier) y pusieron un escenario diciendo de que estábamos fuera. Y eso fue falso, estábamos adentro. Mañana quiero una explicación de esos que se sienten los dueños de Chile y decían que nosotros estábamos fuera".

"Explíquenme en qué momento sacábamos un 8% si sacamos 20%. En qué momento estábamos fuera de la competencia si estábamos competitivos hasta el último momento. Mañana quiero una explicación en todos los diarios (...) Les digo 'la magia es ésta y llegó para quedarse' (...) ¿Sebastián Piñera no estaba a punto de ganar en primera vuelta? ¿La carrera estaba corrida para los dueños de Chile, los poderosos de siempre? Les decimos, no", emplazó.





Para Sánchez, el respaldo recibido en estas elecciones refleja que "no es la plata, son las convicciones, es la verdad y la honestidad, que entiendan bien; los chilenos no votan porque les pongan la plata encima de la mesa, votan en serio. Espero que aprendan y rápido, porque nosotros aprendimos rápido y mejor".

"A quienes dudan de los liderazgos de mujeres, que dicen que no estamos preparadas, que dicen una y otra vez que hay que estar con corbata para tomar decisiones, que son liderazgos blandos, que no leemos bien a Chile, no es así. Chile está cambiando, ellos no lo están leyendo, nosotros en el Frente Amplio sí", complementó.

En esa línea, Sánchez sostuvo que "se inicia un momento distinto en la política chilena. Hacemos historia, la política chilena cambia desde este momento para adelante, estamos ahí y vamos por más y claritos por más. Esto recién está comenzando así es que prepárense porque vamos con todo, por los cambios para Chile".

"Estoy contenta con lo que está pasando, iniciaremos una conversación, el Frente Amplio tiene un liderazgo distinto, me gusta que la cosas se conversen desde abajo y lleguen hacia arriba, no me gustan las cocinas. Iniciaremos una conversación respecto a todo lo que viene, pero algo tenemos claro: Sebastián Piñera es un retoceso para este país y el país va por otro rumbo, eso está clarito", concluyó.