Beatriz Sánchez: "Ojalá nos falte experiencia en meter las manos"

Una dura respuesta lanzó este martes Beatriz Sánchez a quienes la cuestionan por falta de experiencia, recordando que los "animales políticos, que resolvían todo, ahora están desfilando por tribunales".

En #SiYoFueraPresidenta, la candidata presidencial del Frente Amplio advirtió que, "ojo con el decir que porque estamos debutando en esto, se hará mal. No tiene que ver con eso, sino con una vocación, un proyecto a largo plazo, un liderazgo que sí lo tengo y no tengo que haberlo demostrado como senadora o diputada, y lo he mostrado en diversos aspectos de mi vida".

"De que digan 'les falta experiencia por ser nuevos', sí, de acuerdo, pero ojalá nos falte experiencia en meter las manos, eso sería muy bueno", afirmó.

En esa línea, Sánchez recordó que "el mismo Sebastián Piñera, cuánto tiempo llevaba en política, todo su equipo y Chile Vamos, y antes la Alianza por Chile, y cuántos ripios tuvo su gobierno".

"Pablo Longueira cuánto tiempo llevaba en política, con tanta experiencia, un animal político, y hoy está acusado de haber recibido un millón de dólares por parte de SQM para traspasar un mail para una ley. Ojo cuando hablamos de esta experiencia sacrosanta, porque lo que miro para atrás: esos animales políticos, esa gente que resuelve todo, que fueron pilares para ciertos momentos, están desfilando por tribunales", remarcó.

Por ello, Sánchez advirtió que "si hay algún militante de uno de los partidos del Frente Amplio" está en problemas por financiamiento irregular "tendrá que enfrentar la justicia o la norma que corresponda y tendrá que hacerlo con todo el rigor de la ley".