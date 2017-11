Beatriz Sánchez: "Melnick no es un simpatizante cualquiera de la dictadura"

Beatriz Sánchez volvió a defender su decisión de no participar del programa En Buen Chilede Canal 13 por la presencia de Sergio Melnick.

La candidata del Frente Amplio aclaró que no tiene problemas con quienes piensan distinto a ella, pero aseguró que el panelista "no es cualquier persona". "Fue ministro de Estado nombrado por el dictador. Ministro de Estado que tuvo responsabilidad en lo que pasó. No es un simpatizante cualquiera”, dijo en el ciclo #SiYoFueraPresidenta.

"Yo me resté de un programa. No lo estoy vetando, el programa sigue", agregó y cuestionó que "una de las cabezas de la dictadura" se ubique en una "posición moral" para cuestionar candidatos presidenciales.

La periodista explicó que prefirió no asistir a la entrevista en vez de enfrentar a Melnick, porque rechaza "la farándula y el circo permanente" en la política.

Además, Sánchez aseguró que su decisión no es un estándar para todos los militantes del Frente Amplio. "Es una decisión personal, no voy a condenar al que vaya al programa”, dijo.