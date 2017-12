Beatriz Sánchez entregó su apoyo a Guillier tras la denuncia de Piñera

La excandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, decidió entregar su apoyo en segunda vuelta al presidenciable Alejandro Guillier (Nueva Mayoría), luego de las declaraciones de supuestas irregularidades que hizo Sebastián Piñera (Chile Vamos).

El empresario aseguró en entrevista en Radio ADN que "lo que sí ocurre en todas las elecciones es que algunos se pasan de vivos. Vimos que muchos votos en las mesas estaban marcados previamente, por Guillier o por Sánchez".

En un punto de prensa efectuado en el centro de Santiago, Sánchez enfatizó que "he decidido votar contra Piñera, voy a votar por Alejandro Guillier. No se juega con Chile y no todo vale en la elección presidencial. Piñera significa un retroceso y un riesgo".