Beatriz Sánchez: Después de la crisis en el Frente Amplio "he salido herida"

Horas después del debate de Anatel, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, admitió que en el Frente Amplio "hemos cometido errores y equivocaciones", que han golpeado sus aspiraciones.

En #SiYoFueraPresidenta, ciclo de las radios ADN, Concierto, Futuro y Rock and Pop, la abanderada sostuvo que "hay varias formas que no teníamos tan precisas en los momentos en que se generan crisis".

"En lo personal, no vengo del mundo político tradicional, estaba cumpliendo roles como periodista (...) Me faltó experiencia en conglomerados políticos (...) Tengo experiencia profesional, de liderazgo en otros aspectos, no por no tener experiencia al no militar en un partido político, no tengo experiencia para no ejercer un liderazgo presidencial, son cosas distintas", dijo.

En ese sentido, Sánchez transparentó que, previo a su llegada al Frente Amplio, "no conocía y lo he visto en este tiempo, lo que pasa en los distintos movimientos y partidos en un conglomerado".

"Nos faltó mirar con distancia y ver procedimientos para actuar de manera más rápida. Pero no nos carguen a nosotros los problemas de no ponerse de acuerdo. Tenemos a la Nueva Mayoría que lleva liderando desde los '90 y no se pudo poner de acuerdo en llevar un candidato", lanzó.

Y agregó: "Nosotros vinimos a renovar la política, pero no significa que no tendremos crisis ni discusión, sería una tontera. Estar en política es tensión permanente, la democracia también; jamás he dicho que no tendremos problemas, se trata de ser mas transparentes".

"Nunca diré que no me voy a equivocar, dije que después de la crisis (en el Frente Amplio) he salido herida, no diré que no, pero hay que hacerlo de manera transparente frente a la ciudadanía, construir de manera colectiva, pero el hacerlo de esta manera, lo hace a veces más complejo", cerró Sánchez.