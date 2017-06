Beatriz Sánchez a Mayol por programa: "No diría de que hay una imitación"

Tras las acusaciones de que le está copiando el programa "por pedacitos", Beatriz Sánchez respondió a Alberto Mayol y lo llamó a "ser responsables".

"Acá nadie está usurpando un programa (...) Yo no diría de que hay una imitación (...) es un trabajo con más detalles de diversos temas. Lo responsable era presentar una hoja de ruta con cambios estructurales", dijo.

Mientras la periodista lo interpeló al señalar que las ideas "no son propiedad de un candidato", Mayol manifestó que "nos parece que hay que citar, es un trabajo colectivo. Lo que hemos dicho es que hubo esfuerzos, algunos más claros y otros colaterales" para bajar su opción presidencial.

"Me hizo gracia, hoy tenemos una competencia, hay que ser responsables, no fue responsable. No compite con Guillier, compite con nuestra candidatura el domingo", agregó el sociólogo, respecto a las palabras de Sánchez, quien aseguró que estaban a cuatro puntos de Alejandro Guillier.

Para Sánchez, asimismo, "es una lógica de competencia, estamos en una primaria. Es legítimo que Alberto marque diferencias respecto a nuestra candidatura".

¿Falta de humildad? "No lo es, estoy recogiendo lo que hablan las encuestas, muestran que estamos a cuatro puntos de pasar a segunda vuelta, es un sentido de realidad de lo que somos", afirmó la periodista.

Y agregó: "El domingo se sabrá quién pasa esta primaria y se transforma en candidato, si es Alberto Mayol el que gana seré la primera que estará trabajando para potenciar el Frente Amplio.