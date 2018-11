Bárbara Figueroa: "No tenemos un mundo del trabajo que esté mirando la modernidad"

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, analizó las posibles variaciones al sistema de indemnizaciones por años de servicio que actualmente rige en Chile y que está siendo estudiado por el Gobierno.

En conversación con ADN Hoy, la dirigente aseguró que "el Gobierno trata de sostener, y así lo ha hecho desde el día uno, un diagnóstico respecto a los desafíos del mundo del trabajo que pasan única y exclusivamente por la revolución tecnológica".

En esa línea, según Figueroa desde el Ejecutivo han señalado que "lo que Chile requiere es más flexibilidad, alivianar las normas para despidos y contratación. Nosotros no compartimos esa mirada".

"Estamos tan conscientes como el Gobierno de que hoy día es necesario hacerse cargo de los desafíos de la revolución tecnológica, pero también está el desafío de la migración, el cambio climático, demográfico, por lo tanto, hay diversidad de factores", añadió.

Para Figueroa, "el desafío no es sólo flexibilidad, sino también cómo protegemos desde el Estado a los trabajadores y trabajadoras, y sus derechos. No puedo suponer que, so pretexto de cambios que van a venir, tenga que venir acompañado de precarización".

En opinión de la dirigente sindical, no existe una "manera mecánicamente delimitada" de definir cuántos empleos se pierden con la revolución tecnológica y ejemplificó con los llamados "tránsitos justos", política que se emplea en la mayoría de los países con Estado de bienestar.

Sobre la indemnización por años de servicio, la presidenta de la CUT aseguró que si bien "somos de los pocos países que la tiene, también somos de los países que poco la ocupa. Hoy día, si te quieres ir de tu trabajo, te vas y no te pagan".

Finalmente, fustigó que "hoy día no tenemos un mundo del trabajo que esté mirando la modernidad porque es tremendamente desequilibrado. Tenemos un mundo del trabajo donde no hay derechos y donde no se atrevió a avanzar en más derechos colectivos".