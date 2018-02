Bachelet: No nos apresuramos en sacar conclusiones hasta agotar las investigaciones

Como situaciones graves y preocupantes, de las cuales no hay que sacar conclusiones antes de agotar las investigaciones calificó la Presidenta Michelle Bachelet las indagaciones por las filtraciones y uso de pruebas engañosas, en el marco de la denominada Operación Huracán. De paso, la mandataria volvió a pedir al pueblo mapuche y a la Región de la Araucanía



"En los últimos días ha habido situaciones graves y preocupantes. No las toleramos, pero tampoco nos apresuramos en sacar conclusiones antes de agotar las investigaciones", dijo.



Bachelet reconoció que el proceso exige "celeridad y voluntad para reestablecer sin demora la confianza en las instituciones, pero tampoco se puede olvidar que hay personas. He visto con mucha frustración cómo grandes deudas de nuestra historia siguen persistiendo aquí provocando dolor y división".