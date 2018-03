Bachelet logró a última hora que la Justicia investigue 30.000 casos de torturados en la dictadura

El sábado 10 de marzo, un día antes del cambio de mando, la exsubsecretaria de derechos humanos, Lorena Fríes, realizó una denuncia ante la Justicia para que se investiguen unos 30.000 casos de torturados que entregaron su testimonio ante la Comisión Valech.

La instancia que documentó los abusos y prisión política contra miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet fue creada durante el mandato de Ricardo Lagos, con el compromiso ante las víctimas de mantener los testimonios en secreto por 50 años.

Este acuerdo ha sido criticado por determinados sectores ligados a los derechos humanos y por el propio Gobierno de Bachelet que en septiembre pasado solicitó al Congreso la discusión de un proyecto legislativo para revelar los testimonios.

La denuncia de Fríes recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dedicado a investigar las violaciones a los derechos humanos en la zona centro del país. El magistrado decidió no rechazarla y darle curso, es decir, investigará los 30.0000 casos.

El secreto de los testimonios deberá resolverlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una corporación que no depende del Poder Ejecutivo, autónoma e independiente. Cuando Carroza pida la información, será este organismo el que decida si los entregará totalmente, solo los nombres de las víctimas o si tomarán una definición caso a caso.



Fríes suscribió la denuncia como subsecretaria en unos de sus últimos actos administrativos: "Lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura".

La exsubsecretaria señala que una de las iniciativas que querían realizar antes de que terminara el Gobierno era la generación de una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia que tuviera entre sus funciones revisar los testimonios rechazados por la Comisión Valech 2 y cuyas víctimas no tuvieron derecho a apelación.

"Pero la autoridad [el exministro de Justicia, Jaime Campos] no firmó el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar. Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los expresos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos", denunció Fríes.