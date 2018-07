Bachelet en carta al diputado Marcelo Díaz: Proceso constituyente fue "injustamente invisibilizado"

"Felicito a los organizadores por atreverse a seguir empujando un tema injustamente invisibilizado". Esto fue parte de la carta que la expresidenta Michelle Bachelet envió a los asistentes a un seminario sobre el proceso constituyente, organizado por el diputado y exministro de la Segegob, Marcelo Díaz (PS).

La misiva, consignada por El Mercurio, fue en línea con las críticas al Ejecutivo ante la falta de señales respecto a una nueva Constitución.

El abogado Javier Couso, expositor en el seminario, sostuvo que "la derecha va a ser muy razonable. Reformas puntuales. Va a quizás tomar parte del discurso actualizador".

"Hay una manera en el juego retórico de los que no quieren cambiar nada, de salvar la situación diciendo 'hay cosas que cambiar, pero puntuales, no echar abajo toda la casa'", dijo, agregando no obstante que "desde el punto de vista del objetivo, el proceso constituyente fue un fracaso. No así, desde el punto de técnicas y mantener vivo el debate".

El exministro Díaz, a su turno, planteó que una nueva Constitución "es un debate que no debiera perderse".

"Siempre se pensó que el proyecto de reforma constitucional buscaba sólo recoger el debate de los cabildos. Evidentemente, habría sido mucho mejor haberlo tenido antes", cerró.