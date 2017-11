Bachelet demostró "campaña" mientras Piñera era Presidente y admitió "error" en voto voluntario

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, analizó la contingencia política de cara a la segunda vuelta presidencial del 17 de diciembre y en la ocasión expresó críticas a la forma en que Sebastián Piñera ha realizado su campaña y arremetió contra de las encuestas de opinión.

Mostrando dos notas de prensa donde el entonces Presidente promovía la campaña de Evelyn Matthei, la Mandataria señaló que "toda la primera vuelta parecía que yo era la candidata. Yo nunca habría hecho lo que él hizo. No me parece bien que se haya caído en una campaña del terror", indicó, aludiendo a la utilización de la realidad venezolana y una conexión con lo vivido durante el plebiscito de 1988.

Respecto a un supuesto intervencionismo de La Moneda a favor del candidato oficialista Alejandro Guillier, la Presidenta recordó en Mega que "cuando Pablo Longueira no continuó en carrera, (Piñera) él dijo que Evelyn podía ser una gran candidata y luego en un acto de los dos años de extensión del post natal, él dijo que había que votar por Evelyn, que era una gran presidenta. Yo nunca he mencionado candidato alguno, aunque imagino que todo el mundo sabe cuál es mi candidato".

Sobre los sondeos de opinión expresó que "uno sabe que a veces las encuestas se manipulan, para qué estamos con cosas (...) Hace tiempo que me había dado cuenta que no siempre las encuestas nacionales e internacionales reflejan la realidad. Más allá de que también uno ha aprendido que no toda la gente dice la verdad cuando le preguntan", dijo Bachelet.

La Jefa de Gobierno además hizo un mea culpa alrededor de su apoyo al voto voluntario. "Lo que sí estamos haciendo campaña es para que la gente vaya a votar, eso es lo más importante. Reconozco que fue un error mío creer que era bueno el voto voluntario, creía que Chile estaba preparado para eso", admitió.