Bachelet calificó de "absurdas" las acusaciones de intervencionismo electoral

Michelle Bachelet respondió a las acusaciones de "intervencionismo electoral" en favor de Alejandro Guillier y aseguró que trabajará "con toda la fuerza" hasta el final de su mandato.

Durante la inauguración del Teatro Municipal de Quilpué, la Presidenta dijo: "Las cifras son importantes, pero no bastan las cifras. No vemos un conjunto de cifras que exhibir, porque ya sabemos que las cifras de repente se pueden hasta arreglar de muchas formas, pero cuando pensamos en las personas eso es lo que importa. Por eso yo, a pesar de todas las acusaciones absurdas que se hacen, porque ustedes comprenderán que ¿cómo no iba a estar aquí inaugurando este teatro con ustedes?".

"Y la verdad es que, a pesar de que algunos no les guste, yo voy a trabajar con toda la fuera hasta el 10 marzo", agregó.

Este mismo martes, Renovación Nacional denunció al Gobierno ante la Contraloría para que investigue si la agenda de la Presidenta de la República "se ha ajustado al deber legal de probidad y prescindencia política de las autoridades, en el marco de la campaña electoral presidencial".

"Existe una nueva forma de intervencionismo electoral donde, amparada en la impunidad, ente caso la Presidencia de la República y el gobierno, aprovechan todo el aparataje comunicacional, todos los recursos públicos, de La Moneda para apoyar una determinada candidatura", dijo el presidente de la colectividad, Cristián Monckeberg.