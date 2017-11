Bachelet: "A veces por ganarse un votito más se juega con las expectativas de la gente"

Reiterando su llamado a que los chilenos participen de la próxima segunda vuelta, la Presidenta Michelle Bachelet envió un mensaje a los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

Esto, en medio de los cuestionamientos a la carta de Chile Vamos, después de comprometerse a avanzar en gratuidad y la de Fuerza de la Mayoría, tras su anuncio de condonación del CAE a parte de los estudiantes.

"Cuando a uno la eligen para gobernar es para eso, para resolver los problemas, dar la cara y cumplir lo que se propone", expresó Bachelet.

Y lanzó: "En este tiempo de elecciones siempre he dicho que tengamos ojo con lo que se promete, sobre todo, cuando uno tiene posibilidades de ser electo, porque después hay que cumplirlas".

"Hay que prometer lo que uno sabe que va a cumplir, a veces por ganarse un votito más se juega con las expectativas de la gente, con cosas que es muy difícil cumplir, por lo menos nunca me he comprometido nada que no pudiera cumplir", remató.