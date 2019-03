Aylwin por Bolsonaro: Los presidentes  de las instituciones democráticas no pueden restarse

La exministra y otrora parlamentaria, Mariana Aylwin, dio su parecer con respecto a la postura de diversas figuras del ambiente político de restarse del almuerzo en honor al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.



"A mí no me gusta Bolsonaro. Me parece que es un populista de derecha, así como creo que López Obrador (mandatario de México) es un populista de izquierda. No me interpretan esos gobiernos, pero cuando hay una visita a un país, me parece que los presidentes de las instituciones democráticas no pueden restarse", expresó.



La postura de Aylwin va asociada a las ausencias de parte de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, en una decisión que ha generado diversas opiniones.



Por otro lado, la exministra de Educación se refirió al informe que dio a conocer Michelle Bachelet con respecto a las torturas y ejecuciones que han ocurrido en Venezuela.



"Es una declaración muy contundente y eso debería abrir paso para que la ONU tome otras decisiones", expresó.