Axel Callís sobre Piñera: 'Él no puede hacer una campaña si no tiene nada que mostrar'

El analista político Axel Callís conversó en La Prueba de ADN acerca de la baja en las encuestas del respaldo al Gobierno aseverando que las cifras "retoman una caída que fue bien exacerbada en la época del caso Catrillanca".

"Hoy en día el mandato dura mucho menos que antes", señaló el experto explicando que ahora las personas no votan tanto por convicción, y por lo mismo son capaces de abandonar fácilmente el respaldo a quienes eligieron: "Piñera pensó que era para siempre, que tenía un capital [político] muy importante, pero se le devaluó".

Callís sostiene que la propuesta de Allamand de llevar las propuestas oficialistas al Congreso, y esperar que la oposición se niegue a la idea de legislar para así quedar con la imagen de obstruccionistas, no dará resultado porque solo "si la oposición estuviese robusta y parada pagaría los costos".

El sociólogo advierte que, al considerar que 2020 es un año de elecciones municipales y el 2021 las presidenciales, a Piñera "en términos netos le quedan cinco meses de gobierno" ya que se debe tomar en cuenta que en octubre comienzan las negociaciones internas para los cargos.

"Él no puede hacer una campaña si no tiene nada que mostrar", expresó el analista sobre el Presidente advirtiendo que "tiene poco margen. Piñera se acostumbró a gobernar con Apoquindo 3000, con el piñerismo, y no con los partidos políticos", y que una "jugada maestra" sería enviar a Chadwick al Parlamento pese a su dañada credibilidad: "El diseño del gabinete parte con Segpres. Ese es el número uno, porque cuando tienes un Parlamento en contra tienes que poner la pieza más valiosa para el pirquineo".