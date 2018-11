Asociación Funcionarios de Trabajadores Parlamentarios condenan resolución por caso de Garín

Por medio de un comunicado, la Asociación Funcionarios de Trabajadores Parlamentarios, AFUTRAPARCH, condenó la inadmisibilidad declarada por la Comisión de Ética, a raíz del caso de agresión de parte del diputado de Revolución Democrática, Renato Garín, a un asesor.



En el escrito, la agrupación señala que la instancia que revisó lo ocurrido actuó "de forma apresurada y pasiva", puesto que no se analizó el fondo del asunto, aduciendo ausencia de antecedentes que den mérito a la acusación.



Frente a esto, manifestaron su total rechazo a la resolución, en vista de que "creemos que un debido proceso exige que se entregue la oportunidad al denunciante" de presentar varios antecedentes que no se consideraron.



Entre estos, se cuenta que no se dio espacio a la presencia de testigos debidamente individualizados, o analizar la posible existencia de registro audiovisual o escrito por parte del personal de seguridad de la Cámara.



La asociación recordó que "la actual denuncia exige que los propios diputados sean quienes analicen el mérito de las acusaciones de las que ellos pueden ser objeto, lo que atenta contra los principios básicos del derecho laboral, donde la asimetría de poder debe intentar ser contrarrestada".



Frente a lo ocurrido, la agrupación presentará un recurso de reposición frente al acuerdo tomado por la Comisión de Ética, en una acción que está amparada en el artículo 358 del Reglamento del Congreso, el que permite la interposición siempre que se presenten nuevos antecedentes que permitan revisar el acuerdo adoptado.