Aseguran que Bachelet firmó decreto relativo a Punta Peuco: Iba a ser un penal humanitario

Durante el primer día hábil de Michelle Bachelet como ex Presidenta, se comenzaron a conocer detalles respecto a la decisión que muchos esperaban y que no se cursó.

Con un "no se pudo" la exministra Vocera, Paula Narváez confirmaba en el Congreso de Valparaíso que no se ejecutaría el cierre de la cárcel de Punta Peuco. Pero antes, según aseguró La Tercera, efectivamente el ejecutivo había firmado un decreto que tomaba una drástica decisión respecto al penal.

Así, habría determinado que el recinto sería reasignado a un perfil más humanitario, con reos con enfermedades terminales o mujeres embarazadas, y no a violadores de Derechos Humanos.

Con ese perfil y una detallada planificación, que incluía el traslado inmediato de Álvaro Corvalán, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann, sólo faltaba la firma del anterior ministro de Justicia, Jaime Campos, hecho que nunca sucedió, negándose a la orden presidencial.

Según él, en conversación con La Tercera, "no he firmado nada ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco", tras ser sindicado como quien detuvo la operación. "Si hay una acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré", expresó.

Además, la periodista Mónica Rincón, aseguró en su cuenta de Twitter que la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, le confirmó la existencia del decreto firmado por Bachelet que redestinaba el penal de la comuna de Til Til "para los presos no autovalentes o en situación de discapacidad".