Andrés Zaldívar: "No tengo nada que ver con cohecho o tráfico de inmigrantes"

Andrés Zaldívar está bajo la lupa en el Ministerio Público, quien investiga su participación en un caso de tráfico de inmigrantes y cohecho.

En conversación con La Tercera, el senador rechazó de plano las acusaciones en su contra. "No tengo nada que ver con cohecho o tráfico de inmigrantes, nunca le he pagado a nadie ni tampoco he recibido platas de otras personas", señaló.

Bajo esa misma línea, el presidente del Senado lanzó una dura crítica a la fiscalía. "Me parece extraño que revisen e intercepten mis teléfonos, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y aquí no fue respetada", apuntó.

Con 81 años, Zaldívar es el legislador más experimentado del Congreso y pondrá fin a su trayectoria política en 2018, pues fue derrotado en las elecciones del domingo.