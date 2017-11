Andrés Zaldívar es investigado por tráfico de migrantes y cohecho

Andrés Zaldívar, presidente del Senado, es investigado en calidad de imputado en un caso de cohecho y tráfico de migrantes.

De acuerdo con La Tercera, la Fiscalía Centro Norte, a través de escuchas telefónicas, recopiló antecedentes que hacen necesario investigar el vínculo del parlamentario con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien ingresó con 32 ciudadanos chinos a Chile, entre el 7 de junio y el 12 de julio.

Jofré comenzó a ser investigado cuando ingresó a un grupo de inmigrantes con visa de turista y les dijo a las autoridades de control migratorio "que son sus invitados y proveedores y que se alojarán en el Hotel Plaza San Francisco".

El teléfono del empresario fue intervenido y, posteriormente, la medida fue ampliada a otros números por el tenor de las conversaciones y porque Jofré "se jactaba de tener amistad con gente del gobierno. Así, el imputado tomó contacto con Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería, y que también se comunicaba con Diego Rivera López, quien actualmente se desempeña como funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, ostentando el cargo de Primer Secretario. A ambos les manifiesta de manera abierta que tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shangai".

La fiscalía estableció que el sujeto "se comunica con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado”.

La investigación permitió ver a Jofré salir del ex Congreso en Santiago, el pasado 26 de octubre, tal como lo había anunciado en sus conversaciones con otra de las imputadas. "Después de salir del Congreso se comunicó con Diego Rivera y le relató extensamente los detalles de su entrevista con el senador Zaldívar".

Jofré habló con La Tercera y dijo que trabaja para “China Chile Connection, llevamos mucho tiempo en la gestión de inversionistas chinos que llegan a Chile”. Sobre sus conversaciones con Zaldívar, respondió: “Lo que hago es decir, senador quiero hacerle una consulta ¿a quién le puedo preguntar por las visas, quien es la persona idónea? Yo hice una consulta por Ley de Transparencia y me dan una respuesta estúpidamente correcta: ‘estamos en el tiempo para darle una respuesta’. ¿Usted cree que un empresario chino va a estar cinco meses esperando que le den las visas?”.





La indagatoria sobre Zaldívar también abarca conversaciones por la designación de la terna para juez oral de Talca. De acuerdo con los datos obtenidos por la fiscalía, “Andrés Zaldívar recibe un llamado telefónico de un sujeto de sexo masculino, quien se identifica como ‘Juan Pablo Nadeau’, quien luego de saludar le manifiesta que le envió vía correo electrónico los datos de la terna, agregando que el oficio se fue al Ministerio (…) Zaldívar Larraín asiente y señala que verá el tema, a lo que Nadeau le explica que es la terna para Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, Zaldívar asiente (…) Nadeau le agradece su apoyo y ayuda (…) le señala a Zaldívar que puede contar con él para lo que necesite”.

La investigación también da cuenta de una llamada del senador relacionada con un efectivo de la PDI. Esta fue hecha por un NN desde la Municipalidad de Río Claro y, al día siguiente, la llamada la hizo el director de la policía civil, Héctor Espinosa.

“Zaldívar recibe un llamado de un NN, quien le comenta si se recuerda que lo llamó por un niño policía, respondiéndole este que sí se recuerda y que habló con el Director de Investigaciones. El hombre le señala que se definió el viernes y por la información que le estaba llegando al policía, al día siguiente se definía y lo más probable es que le iban a dar de baja. Zaldívar indica que llamará al director, porque este le había dicho que se iba a preocupar especialmente (…) pidiéndole que le envíe los antecedentes por WhatsApp o por e-mail, porque él se lo envió al Director y no lo tiene registrado”, dice la fiscalía.

“Zaldívar recibe un llamado de Héctor Espinosa, Director de la PDI, a quien le comenta que estaba preocupado por la persona que le había hablado, un inspector de allá, a lo que Espinosa Valenzuela le responde que el inspector es de apellido Barramuño y le señala que éste se encontraba en Lista 3 y en la cuota anual de retiro, logrando solo sacarlo de la cuota anual de retiro, por lo que quedará condicional, solicitándole que no le cuente a nadie aún, porque lo van a notificar por la vía que corresponda. Además, le señala que la otra persona, que se quería ir a Cauquenes, está más complicado porque lo sancionaron, pero que de todas formas está cerca. Zaldívar Larraín le dice que al otro lo deje ahí no más, que no se preocupe”.