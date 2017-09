Andrés Velasco criticó al Gobierno: "Ha sido peor de lo que pensé"

Una dura evaluación realizó el exministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, del segundo mandato de la Jefa de Estado.

"A mí me ha desilusionado, este Gobierno es peor de los que pensé. Y si uno mira las encuestas, incluida la CEP de ante de ayer, los chilenos piensan exactamente lo mismo", dijo en Tolerancia Cero.

En esa misma línea, el exsecretario de Estado enfatizó que "este va a ser un Gobierno que tuvo buenas intenciones, pero pésimos logros".

"Creo que la reforma educacional hizo muy poco por la educación pública y fue un atentado contra la educación particular subvencionada. Creo que el foco en la gratuidad le ha quitado el énfasis a temas tanto más urgentes, como la educación preescolar y el Sename. Creo que la reforma tributaria también (...) mi problema no es recaudar, es el cómo se hizo, y tuvimos la reforma y la reforma a la reforma, y probablemente vamos a tener la reforma a la reforma a la reforma (tributaria)", puntualizó.

Por otro lado, Velasco cuestionó un eventual presidencia de Alejandro Guillier, señalando que sería "más de lo mismo indudablemente".

Respecto a Beatriz Sánchez, el candidato a senador recalcó que "es una candidata nueva con ideas viejas".

"Yo no veo nada en ese programa, no creo nada que en esa manera de mirar el mundo, nos permita encarar cómo vamos a hacer más innovación, por ejemplo en la fruta, en cómo ponerle valor agregado al litio, gritando ‘no al lucro’ Los que tenemos más canas en la cabeza, esa película ya la vimos en los 60 y 70, y en América Latina, no resultó", enfatizó.