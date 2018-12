Andrés Chadwick y el pinochetismo: "No soy "ista" de nadie"

En su visita a ADN Hoy, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la serie de declaraciones alrededor dela afirmación como "pinochetista" de la diputada Camila Flores.

"La diversidad no significa aceptar todo, sino que tener bases comunes. Y hay una base común en la coalición que es nuestra condena y repudio a todo atentado a los DD.HH.", explicó.

Además, a la hora de concebir la figura de Augusto Pinochet, el secretario de Estado afirmó que "es posible tener una mirada objetiva de la realidad del país, en términos de lo bueno que se pudo haber hecho", pero que tiene "un juicio muy categórico sobre mi condena a las violaciones a los derechos humanos".

Frente a la consulta sobre si era, o no, pinochetista, Chadwick respondió que "no soy "ista" de nadie. Yo apoyo y me he comprometido con proyectos, no con personalidades".

Y agregó que él no reniega "nada de mi pasado, y lo he hecho siempre. Y me molestan aquellas personas que tienden a renegar de su pasado", expresó.

Sobre los dichos de la diputada Flores, afirmó que "ella siempre ha señalado lo que piensa, fue elegida democráticamente así y tiene absoluta legitimidad en señalarlo".