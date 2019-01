Andrés Chadwick tras comisión: 'Mi deber como ministro de Estado es estar sujeto a la fiscalización'

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, habló tras su presencia en la Comisión de Seguridad, en donde habló con respecto a los últimos antecedentes sobre su actuar en el caso Catrillanca.



Al respecto, el titular sostuvo que asistió apenas fue invitado a la instancia, porque "mi deber como ministro de Estado es estar sujeto a la fiscalización de los diputados y si ellos creen que es necesario conversar sobre el tema, mi responsabilidad es poder dar respuestas y espero haber respondido con tiempo".



Con respecto a la posible acusación constitucional en su contra, Chadwick comentó que tanto esto como el hecho de que los comités estén interesados de formar una comisión de carácter jurídico están en su legítimo derecho a hacerlo.



En cuanto al respaldo de Piñera, el ministro esgrimió que durante su gestión "he querido cumplir siempre con mi deber y mi compromiso. Así me lo ha dicho el Presidente, de colaborar al máximo con el esclarecimiento y la verdad de un hecho dramático como lo fue el homicidio de Catrillanca y creo que lo he cumplido de forma permanente".