Andrés Chadwick: Cómo no me va a enojar que esa cámara se haya mal utilizado

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para explicar la actuación del Gobierno tras el homicidio de Camilo Catrillanca en la comuna de Ercilla.

En la ocasión el secretario de Estado defendió su proceder y anunció la presentación de tres querellas por lo ocurrido en la Región de La Araucanía: Una por obstrucción a la justicia, otra contra los responsables de los hechos y la última por el robo de vehículos.

Ante los diputados el titular de cartera aseveró que "no voy a renunciar hasta entregarle más seguridad y tranquilidad a las familias chilenas, salvo que el Presidente (Sebastián) Piñera me pida lo contrario. Estamos y seguiremos trabajando para eso".

En la presentación de Chadwick llamó la atención su referencia a la actuación de carabineros en el operativo: "Cómo no me va a doler, cómo no me va a irritar, cómo no me va a generar impotencia, cómo no me va a enojar, que esa cámara, que estaba comprada para eso, se haya mal utilizado. Me irrita".