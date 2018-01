Aleuy cree "irresponsable" rechazo a proyecto de migración: "Los problemas no se resuelven con show"

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, calificó de "irresponsable" la decisión de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados de no respaldar el proyecto que reforma la ley de migración.

"Los problemas de Chile los arreglamos entre todos (...) Me parece extraño que la comisión, que frente a un problema que tiene el país y que debemos resolver, no haya aprobado la idea de legislar", dijo.

Aleuy reconoció que "podemos tener diferencias sobre proyectos de ley", pero aclaró que "para eso está el Congreso, para resolverlas".

Sobre el recurso de protección que interpondrá el equipo programático de migración de la excandidata del Frente Amplio Beatriz Sánchez por no ser escuchados en esta materia, el subsecretario apuntó que los problemas del país "no se resuelven haciendo show", sino "discutiendo responsablemente en la institucionalidad".





"Me parece extraño que hagan una cosa así, porque la reunión de los organismos de la sociedad civil respecto a migrantes se llevan regularmente en la División de Extranjería del Ministerio. De hecho, hay una reunión mañana (viernes), pero, bueno, vivimos en democracia y cada uno tiene el derecho de hacer las gestiones que estime pertinente", manifestó.

Aleuy dijo que entiende la existencia de organismos no gubernamentales "que usen instancias de ese tipo para manifestar su desacuerdo, pero, a nuestro juicio, no es el camino que debe imperar: los gobiernos no son ONG, los gobiernos tienen que hacer políticas públicas y, por el hecho de que no hay coincidencias en este proyecto entre algunos (sectores), se resuelve eso en el Parlamento".