Aleuy apuntó a la "memoria corta" de Chile Vamos tras críticas de frenesí legislativo

En medio de las críticas al Gobierno por el frenesí legislativo, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, salió a responder a personeros de Chile Vamos, a quienes cuestionó por tener "memoria corta".

"Ustedes deben recordar que el exministro (Andrés) Chadwick en diciembre de 2013 -voy a leer textual lo que dijo para no ser acusado de que tergiverso las palabras de él- dijo en esa fecha que 'no existía transición legislativa' y pedía 'que no se generaran actitudes soberbias' hasta el término del mandato del presidente Piñera", citó.

Aleuy, de visita en Iquique para coordinar el plan operativo para la visita del Papa Francisco el 18 de enero próximo, añadió que "en la misma ocasión el exministro de Desarrollo Social (Bruno Baranda) solicitaba que no se bloqueara la agenda legislativa, sobre todo, una agenda que beneficiaba a los pobres".

"Entonces, yo creo que en general en política hay que ser coherente y no hay que tener una memoria corta, y sería bueno que ellos mismos pudieran repasar lo que dijeron en diciembre de 2013", retrucó.