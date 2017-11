Alejandro Navarro anunció acciones legales contra BancoEstado por negarle crédito

El candidato presidencial del Partido País, Alejandro Navarro, acusó un error en el criterio del BancoEstado de facilitar recursos para financiar la última parte de su campaña, por lo que anunció la presentación de acciones legales.

"Finalmente, BancoEstado nos ha informado que no hay acceso al crédito. Han hecho una evaluación financiera personal y, aún cuando no hay ninguna morosidad pendiente, ellos señalan que hay una situación histórica financiera de deudas. Y, por lo tanto, me piden garantías. No tengo bienes, por lo tanto, no puedo dejar ninguna garantía y eso, en mi opinión es una discriminación", señaló.

No obstante, Navarro agregó que "la ley exige que eso se determine mediante los votos que uno logrará y es grave que para poder optar a un cargo de autoridad política, no lo pueda hacer cualquier ciudadano. O sea, debes tener dinero, debes tener propiedades, debes tener bienes en una sociedad donde vales por lo que tienes, no por lo que eres".





"Vamos a reservarnos el derecho a iniciar a acciones legales. La ley debe permitir que cualquier ciudadano, no importando su condición económica y social, pueda acceder a competir democráticamente en una justa electoral. Y eso ahora no se produjo. Creo que la ley es clara y que Banco Estado ha tomado un criterio económico errado", dijo.

Posteriormente, Navarro indicó que "vamos a hacer una evaluación (de las acciones legales), dependiendo de la respuesta en escrito que nos entregue el banco (...) Esta es una sociedad y un Chile que yo no quiero. Anhelo un Chile donde cualquier hijo de obrero pueda ser Presidente de Chile y donde los ciudadanos no anden luchando por tener bienes, sino por ser personas realizadas y felices".

"Tenemos un problema de cómo financiamos la política. Además, en este caso no es el candidato el que paga, sino el Servel, siendo un pago directo desde una entidad pública. Por lo tanto, creo que la metodología, en este caso, ha sido errada", concluyó.