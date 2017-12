Alejandro Guillier: "La derecha se dio cuenta de que perdió esta elección"

En conversación en Ahora Noticias, el candidato presidencial por Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, indicó que Sebastián Piñera tendría que rectificar su postura, a raíz de los dichos en los que deslizó un posible fraude electoral.



A su juicio, la postura del abanderado por Chile Vamos responde a que "la derecha se dio cuenta que perdió esta elección" y que por tanto "ya es hora de asumir que se equivocó y que le pida disculpas al país".



"Cuando tu cometes un error tan grande, que nuestro sistema electoral siendo tan artesanal es intachable, y empezar a insinuar que ese sistema se ha vulnerado y atribuyendo un delito, atribuyendo una conspiración de la prensa, debe asumir que se equivocó y le pida disculpas al país. Yo creo que se siente derrotado y está tratando de desconocer el mecanismo de elección para dar un argumento después", añadió.



Guillier indicó que el país también no es el mismo de antes, y que por lo tanto la forma de operar de hace algún tiempo ya no dan resultados.



"Los desafíos son distintos a cuando él fue candidato presidencial la vez anterior. Se quedó pegado en el pasado y en su programa no aborda temas que hoy son esenciales", sostuvo.