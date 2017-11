Alejandro Guillier al Frente Amplio: "No desprecien a su país y al esfuerzo de sus padres"

Un llamado a no "despreciar a su país y al esfuerzo de sus padres" hizo el candidato presidencial de Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, al Frente Amplio.

En entrevista con el diario "Pulso", el senador sostuvo que los representantes de dicho conglomerado corren "un riesgo" y podrían cargar "una deuda histórica" en caso de no adherir a su campaña y permitir que el 17 de diciembre próximo triunfe Sebastián Piñera.

"Hay diferencias dramáticas de lo que está proponiendo uno y otro candidato. No reconocerlo sería un error de apreciación del que después les va a costar reponerse. En Chile son tres bloques hoy, pero ninguno gobierna por sí solo. Si de verdad quieren pasar de lo testimonial a ofrecer una gobernabilidad a Chile, tienen que madurar mucho ese compromiso y sus propuestas", señaló Guillier.

Y agregó: "Uno no siempre hace lo que quiere, uno hace lo que puede y los avances que Chile ha tenido son notables. No desperdicien ni desoigan la historia. Ha costado mucho llegar adonde estamos. Ha sido mucho esfuerzo lo que estamos logrando y sólo recuperar la gratuidad en la educación va a cambiar Chile, sólo eso. Pero todo lo otro que está pasando, ellos son resultados de eso también, son uno de los mejores productos. No desprecien a su país ni el esfuerzo de sus padres".





"Pasa en tener una actitud, pensar muy bien lo que van hacer, que tenga sentido, que tenga trascendencia y una mirada de largo plazo (...) Yo respeté el camino de la DC cuando dijo no a las primarias. Dije que era un error y fue un error", recordó.

Consultado, por último, sobre cómo manejará su liderazgo en el bloque, considerando el ingreso de la Democracia Cristiana y los roces con el Partido Comunista, Guillier dijo que los impasses "que se ven son más de celos, de que quién está en el cargo y no está en el cargo, de que si éste entró o no entró, pero son 'chimuchina' chica que no afecta la conducción de un gobierno".

"Una vez que estás en el gobierno, vas tomando decisiones y todos van a tener que definirse en función de los contenidos de la calidad de las políticas públicas y de los proyectos presentados al Congreso y por lo tanto ahí, le podremos poner racionalidad", concluyó.