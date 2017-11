Alejandro Guillier: A largo plazo hay que terminar con las AFP

En su participación en Las caras de La Moneda con Mario Kreutzberger, el candidato por el oficialismo, Alejandro Guillier, realizó varios guiños tanto al Frente Amplio como a Beatriz Sánchez, candidata de dicha coalición.



En particular, apuntó a que las encuestas no fueron bien hechas, y que de hecho "puedo asegurar que si Beatriz Sánchez hubiese pasado a segunda vuelta, que estuvo cerca, habría ganado la elección también. Y nuestras encuestas dicen que nosotros la ganamos".



Acerca de si espera apoyo de FA, aclaró primero que no presionará a su colega periodista, puesto que mantiene una amistad de hace años, y que ahora "ella tiene que seguir los procesos internos. Hoy día no es sólo Beatriz Sánchez y tiene que seguir los procesos del Frente Amplio. Ella puede convocar a su gente, pero el que tiene la responsabilidad soy yo".



Por otra parte, Guillier se refirió al futuro de las AFP, indicando que "todos sabemos que el sistema fue un fracaso, pero para poder cambiarlo, estamos hablando de USD$ 200 mil millones que están empozados allí y de eso un 40% está en el extranjero, por lo tanto no es cosa de una decisión administrativa de un día para otro".



Sin embargo, apuntó a que "tiene que haber una solución gradual, hay que crear un sistema alternativo primero, que es con el 5% y nosotros le agregamos un aporte de un pilar solidario, extensible a la clase media, y una vez que se genere el sistema y está en régimen, tú ahí puedes hacer el segundo paso, que es modificar la manera de cómo se administran los fondos de acumulación individual".



Guillier complementó con que "no hay que pensar que la AFP es la mejor manera, hay muchas otras formas y lo estamos estudiando", y que "a un largo plazo, sí" deben terminar.