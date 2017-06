Alejandra Bravo equiparó la broma de Sebastián Piñera con la implementación del Transantiago

Nuevamente la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, llamó la atención por sus dichos, aunque ahora a raíz de la broma de mal gusto de Sebastián Piñera en contra de las mujeres.



Durante su participación en el programa Aquí se debate de CNN, la vocera de Chile Vamos discutió con la miembro del comando de Alejandro Guillier, Karina Delfino, acerca de los dichos del otrora mandatario, en donde hizo una especie de comparación extraña.



"Quiero recordar que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se instaló una política pública que atentó principalmente a las mujeres en su total dignidad. O alguien puede negar que con la implementación del Transantiago, con lo cual ella nunca ha pedido perdón, las mujeres en el transporte público, que son principalmente gente pobre, han sufrido la indignidad en los vagones de Metro por las faltas de respeto de hombres inescrupulosos", lanzó.



Acerca de la evaluación con respecto a las palabras de Piñera, Bravo reconoció que fue una broma que no causó gracia, pero por la cual el candidato presidencial ha pedido disculpas.



Po contraparte, afirmó que "me llama la atención que por esta broma se diga que el presidente no puede volver a serlo. Entonces tendría que decir que la Presidenta (Bachelet) tendría que haber renunciado de momento, como un gesto claro, cuando no pidió su salida al ministro Céspedes (de Economía) cuando se mató de la risa por la muñeca plástica o al mismo Guillier".