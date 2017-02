Alejandra Bravo acusa "intolerancia" tras polémicos dichos sobre homosexuales

La presidenta del PRI, Alejandra Bravo, salió a aclarar los polémicos dichos que realizó este miércoles sobre la homosexualidad.

Esto, luego de que en conversación con el Dínamo la vocera de Chile Vamos asegurara que "un homosexual nace con cuerpo de hombre pero siente como mujer".

En conversación con Mediodía en ADN, Bravo enfatizó que "siempre que hago declaraciones, la hago como presienta del PRI. En ningún caso yo podría arrogarme la vocería de Chile Vamos en tema que no han sido acordados por Chile Vamos"

"Decir que no estamos de acuerdo entre el matrimonio entre iguales no significa, bajo ningún caso, que nosotros no respetemos la unión entre iguales", agregó.

Por último, la exmilitante democratacristiana recalcó que "lo importante eso sí es que seamos tolerantes (...) cuando yo he planteado, etimológicamente hablando, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, lo que yo recibo es mucho insulto y eso me parece intolerante".