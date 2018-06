Alcaldesa de La Pintana: "El narcotráfico es la expresión más salvaje del capitalismo"

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, analizó la situación de delincuencia de la comuna que representa tras la muerte del cabo Óscar Galindo tras recibir un disparo en la cabeza a manos de un menor de edad.

En el programa Estado Nacional, la jefa comunal criticó que su comuna "nació para ser olvidada y escondida. La comuna de La Pintana, lamentablemente, recibió la pobreza de las otras comunas".

"No me digan a mí que no es violencia de Estado cuando se ha acumulado la pobreza en una comuna donde llegaron muchos habitantes, pero no se construyó un colegio más ni un consultorio más. Eso es violencia del Estado", puntualizó.





Para Pizarro, el joven de 17 años involucrado en la muerte del carabinero "no debería haber sido expulsado del sistema escolar" y exigió poner el acento en la educación.

"Este niño tiene más hermanos, pero no todos los hermanos escogieron este camino. Lo de este niño se produjo primero porque el abuelo que lo criaba falleció. La madre trabajaba. Ahí queda sin un adulto responsable", explicó.

La alcaldesa también apuntó al narcotráfico, que "compra conciencias a través de un par de zapatillas para que le cuiden un territorio, es la expresión más salvaje del capitalismo".

"Siento que hoy día los narcotraficantes razonan, piensan, no son tontos. Sienten que el sistema penal es débil y es por eso que invitan a los niños a ser parte de cuidar los territorios", precisó.