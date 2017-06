Alcalde de Lo Barnechea: "Dificulto que lleguemos al millón de votos el 2 de julio"

Reconociendo que "estamos preocupados, porque vemos que no hay ambiente", el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), anticipó una baja participación para el próximo domingo 2 de julio.

"Si uno compara con la última municipal, que ya tuvo mucho menos propaganda por las restricciones de la ley, hoy no hay ni la décima parte de lo que había el año pasado", dijo a El Mercurio.

El integrante del comando del expresidente Sebastián Piñera acusó al Gobierno de estar "jugando a la poca participación, no tiene ningún interés en que Chile se movilice el 2 de julio, porque sus candidatos no están en la plantilla. Para la municipal tuvimos campaña del Ministerio del Interior, del Servel. Eso no ha ocurrido este año y ya no ocurrió".

"Si yo fuera candidato no me hubiera puesto una meta de un millón de votos, que es muy alta, pero tenemos un candidato que es muy exigente (...) Lo veo muy difícil de cumplir, es un mal día la elección, por el tema del fútbol, pero estamos trabajando", señaló.

Y agregó: "Ojalá me equivoque, pero dificulto que lleguemos al millón de votos el 2 de julio. La gente no sabe que hay primarias y lo que no ha entendido es que el sistema electoral cambió. Ahora es un proceso, no un acto (...) Hay gente que dice 'yo voy a ir a votar en noviembre', pero en el nuevo modelo no es razonable subirse al carro cuando ya va andando".