Alberto Mayol critica a Beatriz Sánchez por entregarle su apoyo a Guillier

Pese a que perdió las elecciones en que se presentó este año, Alberto Mayol sigue siendo una voz autorizada al mano del Frente Amplio, sostenido en sus más de 25 mil votos de la última parlamentaria.

El excandidato de primarias conversó con La Tercera y se refirió al apoyo que entregó Beatriz Sánchez a Alejandro Guillier durante esta semana, hecho que a su juicio fue un grave error.

“El Frente Amplio invita a votar. Invita a votar contra Piñera, pero no están las condiciones dadas para votar por Guillier. Es medio incomprensible, pero no dispone una libertad de acción. Me parece que la libertad de acción con confusión no califica para libertad de acción”, lanzó.

En esa misma línea, el sociólogo sostuvo que "hacer la declaración que se hizo primero y luego hacer eso (apoyo de Sánchez a Alejandro Guillier)… la combinación de ambos hechos es un error. Sebastián Depolo dice que el Frente Amplio no está entregando un cheque en blanco. Si bien la declaración de Beatriz no es un cheque en blanco, es un vale vista".

Mayol también criticó la postura de Revolución Democrática. "Hoy es el partido hegemónico y consiguió su hegemonía a través de criterios administrativos. Su votación es bastante parecida a la del Partido Humanista, pero tiene doble de premio. El que reparte se lleva la mejor parte".