Agustín Squella: "El centro en la política no existe"

Menos de un mes queda para la segunda vuelta de la elección presidencial, que tiene a Sebastián Piñera y Alejandro Guillier como los candidatos para llegar a La Moneda.

En conversación con ADN Hoy, Alejandro Squella se refirió a lo que viene en la carrera por la presidencia. "La gente en Chile no está polarizada, eso es un discurso absurdo de los medios. El escenario que se está armando es lamentable y se acabará cuando pase la segunda vuelta. Todo esto es efímero y no tiene importancia. La votación de la derecha sobre la gratuidad y el discurso de Piñera no fueron convencidos, pero es bueno que lo que hayan hecho, porque así no habrá vuelta atrás si llega a salir presidente", indicó.

Siguiendo esa línea, el académico apuntó que "derecha y izquierda no son dos extremos de los que haya que arrancar. La extrema derecha existe y sacó cerca de un 8% con Kast. La extrema izquierda también existe y sacó el 0,5% con Navarro. Tanto Piñera como Guillier se acercaron a esos sectores por necesidad".

Respecto a la crisis en la Democracia Cristiana, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias señaló que "históricos de la DC entraron al mundo de los negocios y quedaron seducidos por los personajes de ese ámbito. Es un partido a la baja y eso se ha demostrado con el tiempo. Este desenlace es producto de un largo proceso, donde abandonaron el social cristianismo. Dejó de lado su doctrina y es ridículo que culpe a su alianza con el Partido Comunista. El centro en la política no existe".

Por último, Squella sentenció que "estamos en el peor momento de la política, luce su cara más mala en el período eleccionario. Hay oportunismo, demagogia y descalificación".