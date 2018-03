Agente chileno y argumentos de Bolivia: "Era una suma de peras con manzanas"

"Chile está aquí para la aplicación del derecho internacional por una corte jurídica (...) no estamos en presencia de una corte de carácter histórico o un tribunal de conciliación".

Categórica fue el planteamiento del agente nacional ante La Haya, Claudio Grossman, tras el término de los alegatos, donde Bolivia planteó que nuestro país ha "caricaturizado" la historia entre naciones y exigió territorio.

"Me sorprendieron las imprecisiones de carácter histórico. Creí que había un problema de traducción, un plebiscito que no se hizo, diciendo que Bolivia votó a favor de Chile en un plebiscito que no se hizo. Pensaba en otros plebiscitos que han tenido lugar en Bolivia y pensaba quizás que los traductores estaban generando un problema", señaló.

Grossman, asimismo, cuestionó "lo poco riguroso del análisis jurídico. Se lanzaban cifras, 1920, 1926, 1950. Trataba de anotar las cifras y me costaba, pero lo más interesante no es la rapidez en el lenguaje, sino que era una suma de peras con manzanas, porque algunas eran declaraciones de carácter político, de conversaciones, y todo sumaba a la existencia de la obligación de negociar que implicaba cesión territorial de Chile".

"Responderemos desagregando la falsedad y falta de rigor de esa aseveración", anticipó el agente nacional, quien además se mostró "sorprendido" por el "doble discurso" altiplánico "en relación a la Organización de Estados Americanos".

"Todos sabemos las declaraciones que ha hecho Bolivia sobre la Organización de Estados Americanos y acá la han construido como una institución cuyo propósito es la decisión de controversias entre países soberanos, lo que contrasta con su posición oficial", remarcó.