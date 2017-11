Académico chileno: "Hay escasez de historia política en el país"

El periodista y doctor en ciencias políticas chileno, Mauricio Rojas Casimiro, presentó en la Prueba de ADN su libro "La renovación de la izquierda chilena durante la dictadura", para el que debió indagar en Europa la historia de cuatro colectividades.

"Viajé a Chile a buscar documentos. Primero uno dice -obviamente- voy a los partidos, y en los partidos no encontré material. Y cuando digo que no encontré material, es que no encontré nada, nada, a excepción del Partido Socialista", comentó el académico.

Sobre su texto, Rojas comentó que "lamentablemente hay escasez de historia política en Chile y, específicamente, durante la dictadura", para comentar que hacia el futuro el ciclo de los pactos tradicionales "se va acabando, se va pulverizando" y que "nace un nuevo sector que va siendo identificado con el Frente Amplio".