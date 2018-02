Zaldívar y Operación Huracán: Lo que pasa realmente no tiene nada que ver con la inteligencia humana

El titular del Senado, el democratacristiano Andrés Zaldívar, analizó en la Prueba de ADN la determinación del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, de llamar a retiro al general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín y al capitán Leonardo Osses.

"El país merece el que se esclarezca toda esta situación, que es la noticia de todos los días (...) La opinión pública, yo creo, que está confundida y creo que esto que está haciendo el general director de Carabineros es poner un poco de orden, para llegar a la verdad de qué es lo que ha pasado", manifestó el parlamentario oficialista.

Sobre lo ocurrido en la Operación Huracán, Zaldívar precisó que "hay toda una cosa muy compleja. Y yo no me atrevería a decir éste o acá, es responsable. Lo que sí yo creo, es que falló el tema de inteligencia, porque lo que está pasando realmente no tiene nada que ver con la inteligencia humana".

El presidente de la Cámara Alta enfatizó que "el tema es bien claro, que caiga quien caiga y sea responsable de haber cometido un acto ilícito, que incluso constituye delito, ya sea por impedir el accionar de la justicia o por distorsionar pruebas, o hacer pruebas que no correspondían, etcétera, ahí hay que marcar la responsabilidad".