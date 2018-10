Ximena Ossandón: "Mi hijo reconoce haberle pegado a un chiquillo que terminó en el suelo"

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, entregó detalles sobre la pelea en la que se vio envuelto su hijo, Nicolás Paul, en la comuna de Vitacura.

En conversación con ADN, la legisladora explicó que el joven de 19 años protagonizó "la típica riña entre grupos, donde mi hijo reconoce haberle pegado a un chiquillo que además terminó cayendo en el suelo".

"Se abrió un proceso y nosotros lo enfrentamos como todo chileno lo debe hacer, sin ninguna garantía de ningún tipo", añadió.





Ossandón confesó que "yo sabía que ser diputada iba a complicar las cosas para mi hijo, porque íbamos a salir en todos los medios"

La parlamentaria reconoció que "fue una buena lección, una enseñanza dolorosa y dura, pero siempre los papás tenemos que aprovechar estas circunstancias para educar y que los niños entiendan que las cosas tienen consecuencias".

"La violencia es transversal y no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. No porque estaba defendiendo a un amigo, porque antes le habían pegado, y no sé qué. No hay excusa para la violencia", añadió.

