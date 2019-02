Weibel y proceso al general (r) Fuente-Alba: 'Este es un ejército derrotado por la corrupción'

El periodista que destapó el millonario fraude fiscal en el Ejército conocido como Milicogate, Mauricio Weibel, entregó su visión sobre el procesamiento por malversación de caudales públicos del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba.

En conversación con ADN Hoy, explicó que el general y su esposa tenían "depósitos por ocho mil millones de pesos", que se distribuían "en ocho cuentas en Chile y el extranjero. En esa vorágine de depósitos, aparecía uno por 490 millones de pesos en un sólo día".

"La Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende del Ministerio de Hacienda y se dedica a ver el tráfico de lavados y activos, la verdad es que son muy pocas personas y no tienen capacidad operativa para revisar esto. La UAF nunca se dio cuenta de esta situación y el banco nunca lo reportó, lo cual es bastante irregular", precisó.

Weibel aseguró que debió haber control de Contraloría porque los fondos defraudados "no son gastos reservados, son fondos presupuestarios. Los gastos reservados no tienen este control", agregando que además un comandante en jefe del Ejército "dispone al año de unos 2.500 millones de pesos de gastos reservados que no debe rendir".

"Para mí, este es un ejército derrotado por la corrupción. En algún minuto me lo dijeron oficiales que no llegaron al generalato, que era muy difícil convertirse en general si no eras parte del negocio", puntualizó.