Vocero Laicos de Osorno: "Ni en sueños habríamos imaginado un escenario como éste"

"Expectantes y con sorpresa. Así estamos en Osorno", aseguró Juan Carlos Claret, vocero del movimiento de los Laicos de Osorno, acerca del retorno de los obispos chilenos tras reunirse con el Papa Francisco para analizar la crítica situación de la Iglesia católica en el país.

"Ni en sueños habríamos imaginado un escenario como éste", afirmó el vocero al recordar que "los obispos constantemente estos los días de reuniones con el papa nos fueron bajando las espectativas bien seguido".

Como ejemplo, Claret recordó que "el día anterior Juan Ignacio González, uno de los obispos voceros, va y nos dice 'nosotros estamos en un retiro espiritual, no estamos en una reunión ejecutiva', entonces uno dice pucha, no hay expectativas. Nos desconcertó pero fuimos sumamente cautelosos. Lo concreto es que no hay ninguna victoria efectiva hasta ahora, por lo que cantar victoria no es el momento".